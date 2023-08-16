КДК РФС займется Артемом Дзюбой

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит ситуацию с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и журналистом после матча четвертого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК РФС рассмотрит инцидент с Дзюбой и журналистом, этот вопрос включен в повестку дня,— сказал Григорьянц.— Дзюба приглашен на заседание в среду. КДК РФС рассмотрит инцидент по материалам СМИ».

В субботу «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча корреспондент портала «РБ Спорт» Виталий Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Как сообщил Григорьянц, Бородин также приглашен на заседание КДК в качестве свидетеля.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему после этой ситуации.

ТАСС