У министра промышленности и торговли Татарстана появится первый заместитель

Министерство промышленности и торговли Татарстана с 1 сентября текущего года увеличит штатную численность своего аппарата на шесть единиц — с 131 до 137 человек. Это предусматривает постановление, подписанное премьер-министром Алексеем Песошиным.

В частности, у министра Олега Коробченко к уже имеющимся пяти заместителям и управляющему делами добавится первый заместитель.

Согласно документу, первый заместитель министра будет курировать развитие кадрового потенциала предприятий промышленности и торговли, сопровождение инвестиционных программ в промышленности и аналитику.

Как писал «Ъ-Казань», с 1 сентября в минпромторге Татарстана увеличится количество служебных машин на две единицы — до 17.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"