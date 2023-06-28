Минпромторг Татарстана увеличит количество служебных машин

Минпромторгу Татарстана разрешили к сентябрю текущего года увеличить служебный автопарк до 17 машин.

Согласно постановлению правительства Татарстана, подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным, министерство может обзавестись еще двумя легковыми автомобилями, которые будут «дежурными» для чиновников.

Согласно документу, этим транспортным средствам установили нормативный пробег 135 км в сутки или 32,8 тыс. км в год.

Сейчас у министерства 15 служебных автомобилей: по одному — у министра и шести его заместителей, один — «дежурный», остальные семь закреплены за государственным автономным учреждением «Центр энергосберегающих технологий при кабинете министров Республики Татарстан».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"