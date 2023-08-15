В Ленобласти произошел крупный пожар на подстанции «Восточная»

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелась подстанция «Восточная» (ПС), которая расположена между деревней Новосергиевка и железнодорожной платформой «7-й километр». Пожару присвоен 1-й ранг сложности, сведений о пострадавших на текущий момент не поступало.

Как сообщили в администрации Заневского городского поселения, объект возгорания обесточили — огонь больше не распространяется. Там пояснили, что при подключении после ремонта по невыясненной пока причине вспыхнул трансформатор. Сейчас на месте ЧП дежурят девять пожарных расчетов.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что мощный столб черного дыма виден в том числе из Санкт-Петербурга.

«Восточная» находится в ведении федеральной компании «ФСК ЕЭС» и считается ключевым звеном областной энергосистемы. Более 20 линий электропередачи соединяют подстанцию с ПС 330, 220, 110 кВ и важнейшими для региона генерирующими источниками — Ленинградской атомной электростанцией, Северо-Западной и Правобережной теплоэлектроцентралями.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург