Китай снизил процентные ставки второй раз за последние три месяца

Народный банк Китая сегодня, 15 августа, снизил ключевые процентные ставки, причем сделал это уже второй раз за последние три месяца, сообщает Bloomberg. На этот раз банк снизил ставку по средствам годового кредитования на 15 базисных пунктов, с 2,65% до 2,5%, и это самое значительное снижение с 2020 года. До этого в июне ставка была снижена на десять базисных пунктов, и сейчас она находится на самом низком уровне с 2014 года, когда она была только введена. Кроме того, сегодня, 15 августа, банк также снизил процентную ставку по кредитам рефинансирования на семь дней до 1,8%.

Все эти снижения, которые стали неожиданными для аналитиков, были произведены банком менее чем за час до публикации более слабых, чем ожидалось, экономических данных за июль. Розничные продажи выросли на 2,5%, в то время как ожидался рост на 4,5%. Экспорт в июле достиг 2,016 трлн юаней ($278 млрд), а это падение на 9,2% в годовом исчислении.

Как полагают аналитики, опрошенные агентством Reuters, сегодняшнее снижение ставок свидетельствует об активизации мер монетарного стимулирования для поддержки замедляющегося экономического роста, и оно открывает дверь для потенциального снижения базовой ставки по кредитам КНР на следующей неделе.