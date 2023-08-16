Концерн «Автоматика» присоединился к программе «Развитие» Новикомбанка

Концерн «Автоматика» заключил соглашение с Новикомбанком о присоединении к мотивационной программе «Развитие», задача которой — поощрение лучших сотрудников промышленной компании. Сотрудники предприятия, добившиеся высоких результатов в своей работе, получают доступ к особым условиям обслуживания в опорном банке госкорпорации «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Земсков Фото: Константин Земсков

Соответствующее соглашение подписано в рамках деловой программы IX Международного военнотехнического форума «Армия-2023». Подписи под соглашением поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и временный генеральный директор АО «Концерн "Автоматика"» Иван Братухин.

Цель программы «Развитие» — дополнительная социальная поддержка и поощрение победителей номинаций корпоративных премий и производственных конкурсов, работников, награжденных знаками отличия, высокопрофессиональных молодых специалистов и сотрудников, получивших благодарности за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Новикомбанк предлагает им кредитные продукты по сниженной процентной ставке, индивидуальное обслуживание и другие банковские услуги на льготных условиях. В свою очередь предприятие-участник «Развития» получает в распоряжение эффективный инструмент для формирования долгосрочной мотивации сотрудников.

«Новикомбанк всегда уделял большое внимание расширению возможностей для профессионального развития сотрудников и разработке соответствующих продуктов для наших партнеров как фундаменту любых бизнес-процессов. В новых условиях кадровое направление приобрело стратегический характер, поскольку обеспечение технологической независимости во многом зависит от квалифицированных специалистов. В этой работе важна роль надежного финансового партнера, который всегда готов представить наилучшие банковские практики в области социальной политики для поддержки специалистов инженерного профиля»,— отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Концерн «Автоматика» осуществляет разработку систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. В его состав входят более 15 дочерних зависимых обществ, расположенных по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, Калуге, Пензе, Воронеже и Уфе. Предприятия Концерна осуществляют проектирование, производство и модернизацию технических средств и систем защищенной связи, развивают технологии и методы криптографической защиты информации, системы автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, разрабатывают IT-решения для заказчиков различных отраслей экономики.

«Концерн «Автоматика» вошёл в состав «Ростеха» в 2014 году, сейчас коллектив предприятия — это более 10 000 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на работу приходили лучшие специалисты радиоэлектронной отрасли, в том числе молодые и перспективные. Сейчас одно из важных направлений работы Концерна — мотивация работников и создание надежного кадрового резерва. Программа «Развитие» от Новикомбанка служит этим целям и позволяет поощрять сотрудников, тем самым подчеркивая их вклад в общее дело»,— рассказал временный генеральный директор «Концерна "Автоматика"» Иван Братухин.

К настоящему времени более 120 предприятий присоединились к программе «Развитие». Более 2000 работников выбраны предприятиями для участия в программе, из них 895 сотрудников уже воспользовались специальными продуктами Новикомбанка на общую сумму около 1,75 млрд рублей.

Пресс-служба

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)» прогноз «позитивный», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума «Армия-2023». Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»