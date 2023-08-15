На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода

В Краснодарском крае задержан педагог дополнительного образования по подозрению в педофилии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, сексуальное надругательство над подростком произошло во время турслета, который проходил в июле на территории Крымского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

«8 августа возбуждено уголовное дело по сообщению о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростка педагогом учреждения дополнительного образования Темрюкского района в рамках туристического похода»,— отмечено в пресс-релизе.

Известно, что мужчина работает в МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» Темрюкского района. В настоящий момент прокуратура проверяет деятельность госучреждения.

«КП-Кубань» утверждает, что жертвой 33-летнего педагога стал 14-летний подросток. Мужчина склонил юношу к интиму, о чем стало известно подруге школьника. Именно девочка рассказала о случившемся взрослым.

В январе в Новороссийске учителя географии одной из местных школ заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий с учеником девятого класса.

Наталья Решетняк

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