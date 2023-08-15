Суд заново рассмотрит вопрос о взыскании с бывшего арбитражного управляющего «Русского купца» около 500 млн рублей

На следующей неделе арбитражный суд Новосибирской области заново начнет рассмотрение спора о взыскании с бывшего арбитражного управляющего ООО «Русский купец» Дениса Пенкова 498,8 млн руб.

В прошлом году заявление в суд о взыскании с Дениса Пенкова 1,2 млрд руб. подал один из кредиторов «Русского купца» – ООО «ТД «Русский алкоголь». Эта сумма, как указал заявитель, – убытки, якобы причиненные должнику «в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) арбитражным управляющим его обязанностей». В частности, кредитор сообщил, что управляющим не были оспорены совершенные в период подозрительности сделки «Русского купца» по перечислениям в пользу ООО «Капитал», ООО «Ритейл центр» и ООО «Торговая сеть Сибирь» на 498,8 млн руб. Кроме того указывалось, что управляющий якобы не принял меры для обес¬печения сохранности имущества должника — во время процедуры наблюдения «Русский купец» поставил ООО «Магазин „Аленка“» алкоголь на 733 млн руб., но деньги за него не получил.

Суд не увидел доказательств, что именно господин Пенков одобрял спорные сделки. Кроме того, управляющий взыскивал спорную задолженность и инициировал процедуру банкротства «Магазина „Аленка“». В результате исковое заявление «Русского алкоголя» было удовлетворено частично – в октябре 2022 года суд определил взыскать с Дениса Пенкова 498,8 млн руб. в пользу «Русского купца». Эти выводы также поддержал апелляционный суд.

Тем не менее, в конце июня арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение первой инстанции и направил дело на пересмотр. В кассационных жалобах ООО «Страховая компания «Арсеналъ», АМСОАУ «Содействие» и сам Денис Пенков указали, что кредитором не было доказано причинение вреда управляющим из-за неоспаривания сделок, по которым пропущен срок исковой давности, а также не обоснован размер убытков и не доказано наличие реальной возможности получения денежных средств от ООО «Торговая сеть Сибирь», ООО «Капитал» и ООО «Ритейл Центр», находящихся как и «Русский купец» в процедуре банкротства.

Суд установил, что ООО «Капитал», ООО «Торговая сеть – Сибирь» и ООО «Русский купец» являются аффилированными юридическими лицами, связанными с предпринимателем Евгением Насоленко, развивавшем группу НТС. «Ритейл центр» также входил в эту группу. «Из многочисленных обособленных споров следует, что ООО «Русский купец» принадлежит к группе компаний НТС, в рамах которой денежные средства среди ее участников распределялись под контролем одних и тех же лиц, в том числе для перераспределения активов внутри этой группы в рамках скрытого договора покрытия. Это исключает возможность взыскания данных денежных средств и их последующего возврата со стороны участников группы в пользу друг друга»,– сделал выводы суд. В противном случае это приведет к включению в реестр подконтрольной «искусственной» задолженности и возможности аффилированному лицу участвовать в деле о банкротстве, претендуя на его активы.

Теперь суду предстоит установить и исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора: реальный характер отношений сторон по недействительным сделкам, оценить возможность в результате оспаривания сделок вернуть средства в конкурсную массу от компаний-банкротов, аффилированных с должником или определить размер убытков и др.

«Русский купец» занимался поставками алкоголя, входил в объединявшую несколько торговых сетей в Сибири группу «НТС» братьев Виталия и Евгения Насоленко. Головная компания группы АО «НТС», которую возглавлял Евгений Насоленко, признана банкротом в 2017 году. В «Русском купце» конкурсное производство введено в апреле 2017 года, на тот момент указанная задолженность составила 1,5 млрд руб.

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Оксана Павлова