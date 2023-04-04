Бывший арбитражный управляющий «Русского купца» не смог оспорить взыскание с него 500 млн рублей

Апелляционная инстанция оставила в силе решение о взыскании с бывшего конкурсного управляющего ООО «Русский купец» (входило в группу компаний «НТС» новосибирских ритейлеров Насоленко) Дениса Пенкова около 500 млн руб. Заявление о взыскании этой суммы в конкурсную массу должника подал кредитор компании ТД „Русский алкоголь — Сибирь“» (входит в холдинг Roust). Решение суда вступило в силу.

Изначально кредитор требовал взыскать 1,2 млрд руб. убытков, указав на то, что управляющий якобы не оспорил совершенные в период подозрительности сделки «Русского купца» по перечислениям в пользу ООО «Капитал», ООО «Ритейл центр» и ООО «Торговая сеть Сибирь» в сумме 498,8 млн руб. Суд удовлетворил требование кредитора частично. Тогда господин Пенков сообщал «Ъ-Сибирь», что будет обжаловать это решение.

«Русский купец» занимался поставками алкоголя, входил в объединявшую несколько торговых сетей в Сибири группу «НТС» братьев Виталия и Евгения Насоленко. Головная компания группы АО «НТС», которую возглавлял Евгений Насоленко, признана банкротом в 2017 году. В «Русском купце» конкурсное производство введено в апреле 2017 года, на тот момент указанная задолженность составила 1,5 млрд руб.

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Оксана Павлова