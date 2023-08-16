Гарри Магуайра оставили в Манчестере

Один из наиболее заметных трансферов этого лета, переход бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра (слева) в «Вест-Хэм», сорвался. О сделке как практически состоявшейся ведущие британские медиаресурсы, такие как BBC и The Guardian, сообщили еще на прошлой неделе. Утверждалось, что «Вест-Хэм» согласился купить защитника сборной Англии за £30 млн (€35 млн). Отметим, что в 2019 году, когда Магуайр перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера», за него было заплачено куда больше — почти €90 млн. В рейтинге покупок игроков обороны та сделка вплоть до недавнего времени оставалась рекордной. Превзойдена она была только нынешним летом — в июле «Манчестер Сити» купил защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола за €100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick T. Fallon / AFP Фото: Patrick T. Fallon / AFP

По утверждению британских медиаресурсов, проблемы с переходом Магуайра вызвало то, что он и «Манчестер Юнайтед» так и не сумели договориться об условиях расторжения контракта. «Вест-Хэм» не был готов платить защитнику почти €12 млн в год, которые он получал в Манчестере, а сам игрок, соглашаясь на переход, утверждает Daily Mail, планировал частично компенсировать недополученную в будущем зарплату получением компенсации от «Манчестер Юнайтед» (речь шла примерно о €8 млн). Его контракт с манчестерцами действует до 2025 года. Какие именно его положения позволяют игроку требовать таких выплат, не сообщается. Стороны, однако, не договорились. В итоге «Вест-Хэм», устав ждать, от сделки отказался.

Несмотря на то что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не жалует Магуайра и именно по его настоянию тот был лишен капитанской повязки, в сборной Англии он играет стабильно. В последних 11 матчах национальной команды он неизменно выходил на поле в стартовом составе.

Александр Петров