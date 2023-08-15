В Екатеринбурге запретят парковаться на двух участках ВИЗа

На ВИЗе в Екатеринбурге в третьем квартале 2023 года запретят парковаться на двух участках района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Точная дата введения ограничения не указана.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным администрации, остановку и стоянку в целях повышения пропускной способности запретят на следующих участках ВИЗа:
- на улице Нагорной, от ул. Сухорукова до ул. Красноуральской;
- на внутриквартальном проезде от ул. Нагорной до здания № 48 по ул. Нагорной.
Напомним, с 28 августа будет запрещена остановка и стоянка по обеим сторонам проезда между зданиями по адресу Бебеля, 59 и 63 — на участке от ул. Бебеля до ул. Халтурина.