В Екатеринбурге запретят парковаться на двух участках ВИЗа

На ВИЗе в Екатеринбурге в третьем квартале 2023 года запретят парковаться на двух участках района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Точная дата введения ограничения не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным администрации, остановку и стоянку в целях повышения пропускной способности запретят на следующих участках ВИЗа:

на улице Нагорной, от ул. Сухорукова до ул. Красноуральской;

на внутриквартальном проезде от ул. Нагорной до здания № 48 по ул. Нагорной.

Напомним, с 28 августа будет запрещена остановка и стоянка по обеим сторонам проезда между зданиями по адресу Бебеля, 59 и 63 — на участке от ул. Бебеля до ул. Халтурина.

Полина Хабарова

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