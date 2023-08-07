На улице Бебеля в Екатеринбурге с 28 августа запретят парковаться

В Екатеринбурге с 28 августа запретят остановку и стоянку по обеим сторонам проезда между зданиями по адресу Бебеля, 59 и 63 — на участке от ул. Бебеля до ул. Халтурина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Ограничение будет действовать бессрочно. По данным администрации, это необходимо для обеспечения пропускной способности участка дороги и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС, а также проезда автобусов к ближайшей гостинице.
Напомним, во втором квартале 2023 года планируется запретить парковку на участках ул. Горького и проспект Космонавтов. Ограничения на улице Горького введут от площади Труда до улицы Малышева, на проспекте Космонавтов — от улицы Краснофлотцев до улицы Баумана. Цель установки знаков — увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.