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Двух нижегородцев оштрафовали за дискредитацию армии

Двое жителей Починковского и Балахнинского районов привлечены к ответственности за дискредитацию российской армии по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Каждый оштрафован на 30 тыс. руб., сообщили в нижегородском управлении МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в марте и мае 2023 года нижегородцы опубликовали в соцсетях материалы, «направленные на подрыв доверия к Вооруженным силам Российской Федерации».

Статью о дискредитации российских военных ввели в Кодекс об административных правонарушениях в марте 2022 года. Как писал «Ъ-Приволжье», суды Нижегородской области вынесли 100 постановлений о привлечении к ответственности по этой статье. За год в регионе также было возбуждено пять уголовных дел за дискредитацию армии.

Елена Ковалева

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