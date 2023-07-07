За дискредитацию армии привлечены к ответственности 100 нижегородцев

С марта 2022 года суды Нижегородской области вынесли 100 постановлений о привлечении к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (20.3.3 КоАП), сообщил правозащитный проект «Забрало».

Сотым стало дело Александра Малышева из Балахны. 5 июля районный суд оштрафовал его на 30 тыс. руб. за опубликованные в соцсетях фотографии.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», за год в Нижегородской области также было возбуждено пять уголовных дел о дискредитации армии. Глава регионального управления МВД Юрий Арсентьев отмечал, что нижегородские полицейские реализовали такую практику одними из первых в России.

Анастасия Еремина