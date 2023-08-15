Советский райсуд в Орле возглавил Андрей Третьяков

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Третьякова председателем Советского районного суда Орла, сообщается в опубликованном документе. Ранее господин Третьяков ранее был заместителем председателя райсуда.

Он сменил во главе инстанции Дмитрия Ульянкина, которого в октябре 2022 года назначили судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве. После этого на вакантную должность высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала господина Третьякова.

Этим же указом председателем Уваровского районного суда в Тамбовской области на новый срок была назначена Елена Пудикова.

Советский райсуд вел в Орле, в частности, резонансное дело выселении центра гемодиализа ООО «Фрезениус нефрокеа» из подвального помещения элитной многоэтажки в центре Орла. По данным пациентов, гемодиализа (процедура внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности) в результате лишились около 50 человек.

Сергей Калашников

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