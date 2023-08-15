МЧС Кубани показало кадры поиска пропавших в горах туристов

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю показало кадры спасательной операции по поиску пропавших в горах туристов. Как отметили в ведомстве, поиск ведется тремя группами в разных горных районах Адыгеи и Кубани. Задействован вертолет Ка-32 МЧС России.

«С воздуха осмотрено три балагана, следов пребывания людей не обнаружено: нет ни кострищ, ни дыма, ни палаток»,— отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что отец и сын (60 лет и 23 года) 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна и перестали выходить на связь. Контрольным временем возвращения туристов было 11 августа. С заявлением об организации поиска в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России обратился родственник пропавших туристов. По его словам, последний раз мужчины выходили на связь 8 августа с перевала Тхач.

Наталья Решетняк

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