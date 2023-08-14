Спасатели ищут отца с сыном, пропавших в горах на границе Адыгеи и Кубани

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ищут 60-летнего мужчину и его 23-летнего сына, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Контрольным временем возвращения туристов было 11 августа. Вчера в отряд с заявлением об организации поиска обратился родственник пропавших туристов. По его словам, последний раз мужчины выходили на связь 8 августа с перевала Тхач»,— сообщают спасатели.

Поиск пропавших туристов ведется двумя группами. Пешим порядком идет обследование долин горных рек, района Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга. В поисках задействован вертолет Ка-32, с борта которого на склоне хребта Дювя высадилась вторая группа спасателей. Кроме того, сотрудники МЧС с воздуха осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба.

Наталья Решетняк

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