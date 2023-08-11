В Новороссийске силы военно-морской базы проведут стрельбы 12 августа

В акватории морского порта Новороссийск 12 августа силы военно-морской базы (ВМБ) проведут «мероприятия» со стрельбой. Об этом сообщает МБУ АПК «безопасный город».

По данным учреждения, стрельбы продлятся в период с 11:00 до 13:00.

«Просьба соблюдать спокойствие. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио»,— говорится в сообщении.

Ранее в Новороссийске силы ВМБ провели учения со стрельбой из артиллерийской установки в районе порта. Мероприятие прошли в апреле текущего года.

Анастасия Донскова

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