В Краснодаре завели уголовное дело после наезда самокатчика на няню с младенцем

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием электросамоката и женщины с грудным ребенком в Краснодаре. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Ранее в соцсетях распространилось видео, как на пешеходном переходе на пересечении улиц Красной и Карасунской мужчина на самокате сбивает женщину с младенцем на руках. После столкновения самокатчик уезжает с места ДТП, а пострадавших госпитализируют с различными травмами в больницу. В СКР уточняют, что им оказана необходимая медицинская помощь.

Виновника происшествия ищут третьи сутки.

Наталья Решетняк

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