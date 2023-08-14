Бастрыкин потребовал доклад о наезде самокатчика на няню с ребенком в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления ведомства по Краснодарскому краю доклад об обстоятельствах наезда электросамоката на женщину с ребенком на руках в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 12 августа на пешеходном переходе на пересечении улиц Красной и Карасунской. Предварительно известно, что самокатом управлял молодой мужчина. После столкновения он скрылся с места происшествия. Сейчас мужчину ищут. Женщина и ребенок с травмами были доставлены в больницу.

По данному факту в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка.

В ТГ-каналах сообщают, что пострадавшие – это няня и ее десятимесячная подопечная.

Наталья Решетняк

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