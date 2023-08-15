Brabus доработал внедорожник Range Rover

Тюнинг-ателье Brabus представило Brabus 600 — доработанный специалистами внедорожник Range Rover последнего поколения.

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За основу был взят автомобиль в исполнении P530 с 530-сильным 4,4-литровым V8, мощность которого за счет нового блока управления Brabus PowerXtra 600 была увеличена до 600 л.с. Внедорожник оснастили модулем пневмоподвески Brabus SportXtra, уменьшающим дорожный просвет на 20 мм.

Визуально доработанный Range Rover отличается новыми аэродинамическими деталями из углепластика и 24-дюймовыми коваными колесами Brabus Monoblock ZV. Салон шоу-кара отделан кожей фисташкового цвета, дополняют которые акценты из углепластика и алюминия, но по заказу клиента можно использовать любые материалы любого цвета в любых сочетаниях.

Напомним, премьера нового Range Rover состоялась в октябре 2021 года, а весной 2023 года автомобиль претерпел плановое обновление.

Максим Вершинин

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