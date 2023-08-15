В Ульяновской области стартует цифровое информирование избирателей о выборах

Адресное информирование избирателей о выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области VII созыва начнется в среду, 16 августа. Процедура будет проводиться с помощью специализированного цифрового приложения. Об этом сообщает региональный избирком.

Фото: Избирком Ульяновской области

«Ульяновский регион примет участие в пилотном всероссийском проекте "Мобильная УИК". Первопроходцами современного подомового обхода станут члены УИК Новоульяновска»,— говорится в сообщении.

Адресное информирование планируется провести в два этапа. Первый из них пройдет с 16 по 20 августа текущего года. Он будет касаться подготовки к выборам, сроков и порядка совершения избирательных действий, законодательства РФ о выборах, зарегистрированных избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, о кандидатов, а также помощи на тему реализации избирательных прав. Второй этап информирования о выборах пройдет с 23 по 27 августа. Во время него избиратели узнают о днях, времени и месте голосования, а также о доступной помощи по соответствующим вопросам.

В текущем году на принуждение к участию в предварительном голосовании «Единой России» со стороны руководства ульяновской детской школы искусств (ДШИ) №12 пожаловалась преподавательница школы Юлия Якунчикова. Об этом стало известно из постановления областной избирательной комиссии, опубликованного на официальном сайте облизбиркома.

Георгий Портнов