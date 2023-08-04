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Сотрудница ульяновской детской школы искусств пожаловалась на принуждение к голосованию

На принуждение к участию в предварительном голосовании «Единой России» со стороны руководства ульяновской детской школы искусств (ДШИ) №12 пожаловалась преподавательница школы Юлия Якунчикова. Об этом стало известно из постановления областной избирательной комиссии, опубликованного на официальном сайте облизбиркома.

Как видно из текста постановления, госпожа Якунчикова сначала направила свои жалобы в Государственную инспекцию труда Ульяновской области и в Центральную избирательную комиссию, но оттуда они были направлены в облизбирком. В документе отмечается, что руководство ДШИ понуждало преподавателей к участию в праймериз «Единой России». Как пояснили «Ъ-Волга» в облизбиркоме, тем, кто не желал участвовать в предварительном голосовании, лишали стимулирующих выплат. в качестве дополнительных доказательства заявитель представила аудиозаписи личных разговоров и копии размещенных в чате мессенджера Viber сообщений. Она также просила привлечь виновных лиц к установленной законодательством ответственности, а также обязать образовательное учреждение произвести полный расчет стимулирующих выплат в период с 22 мая 2023 года

Облизбирком пришел к выводу, что предварительное голосование ЕР не относится непосредственно к выборному процессу и законодательством никак не регулируется. В то же время, «в целях предупреждения возможного нарушения законодательства о выборах» избирательная комиссия решила направить руководству ДШИ и в Управление культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска «разъяснение об ответственности за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав».

По информации источников «Ъ», прокуратура уже направила директору ДШИ Валентине Проскуриной предостережение о недопустимости принуждения к любым формам голосования и необходимости восстановления трудовых прав сотрудников школы.

Сергей Титов, Ульяновск

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