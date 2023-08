ПСБ и Вологодский оптико-механический завод на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Олег Минаев, первый заместитель председателя банка, и Василий Морозов, генеральный директор предприятия. Соглашение направлено на расширение сотрудничества по действующей линейке банковских продуктов ПСБ, используемых предприятием. В рамках сотрудничества стороны также разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании.

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией BAIC на заводе в Калининграде начала производство новой модели — кроссовера BAIC X55. На конвейер встал кроссовер, оснащенный 188-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Apple заплатит пользователям старых iPhone за их замедление. Судебный спор тянулся с 2017 года. Компания согласилась на мировое соглашение, по которому она обязуется выплатить от $310 млн до $500 млн участникам дела, сообщает The Mercury News. Судебный иск был подан после того, как стало известно, что Apple намеренно снижала производительность iPhone после обновления смартфонов до iOS 10. Мировое соглашение касается владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE первого поколения, которые подали заявку на компенсацию до октября 2020 года.