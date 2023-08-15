При крушении самолета Л-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров

Начальник Майкопского учебного авиационного полка полковник Вадим Гуров погиб при крушении самолета Л-39 на аэродроме в Краснодарском крае. Об этом написал в Telegram глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Глава региона подчеркнул, что Вадим Гуров принимал участие в боевых действиях в Сирии и в специальной военной операции РФ на Украине.

Мурат Кумпилов выразил соболезнования семье и друзьям погибшего офицера.

Вечером 14 августа в Минобороны России сообщили, что на Кубани во время тренировки разбился учебный самолет. В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших, а также разрушений в результате происшествия на земле нет.

Анастасия Донскова

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