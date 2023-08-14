В Краснодарском крае разбился учебно-боевой самолет Л-39, член экипажа погиб

На Кубани потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Л-39 (Aero L-39 Albatros), сообщили ночью 14 августа в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

«Разрушений и пострадавших на земле нет»,— цитируют госагентства заявление оборонного ведомства.

Самолет упал в черте аэродрома при заходе на посадку. Один из членов экипажа погиб. Причина происшествия устанавливается.

Л-39 — реактивный учебно-боевой самолет, разработанный в 1960-х годах в Чехословакии на авиастроительном предприятии Aero Vodochody. Самолет предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Наталья Решетняк

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