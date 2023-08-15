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Генпрокурор РФ вмешался в ситуацию с арендой земли в ТОСЭР «Новотроицк»

Принято постановление об установлении понижающего коэффициента при расчете арендной платы за муниципальные земельные участки, предоставляемые без проведения торгов резидентам территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новотроицк». Это произошло после того, как предприниматели обратились с соответствующей просьбой к Генпрокурору России Игорю Краснову во время личного приема в Оренбурге. Информацию разместила Генпрокуратура РФ.

Фото: Генеральная прокуратура РФ

«Благодаря надзорному ведомству общий размер экономии по аренде земельных участков составит более 4 млн рублей в год»,— говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор местного завода сообщил об отсутствии льгот на арендную плату за пользование земельными участками для резидентов ТОСЭР «Новотроицк». Надзорное ведомство установило, что на территории объекта ранее были предоставлены в аренду десять земельных участков общей площадью свыше пяти тыс. кв. м.

При этом стоимость их аренды без применения льгот превышала десять млн руб. в год. Это не позволяло указанному заводу расширить производство.

Георгий Портнов

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