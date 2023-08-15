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Hyundai анонсировала внедорожный вариант кроссовера Santa Fe

Компания Hyundai анонсировала внедорожный вариант кроссовер Santa Fe нового поколения — исполнение XRT.

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Hyundai Santa Fe XRT Concept

Hyundai Santa Fe XRT Concept

Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe XRT Concept

Hyundai Santa Fe XRT Concept

Фото: Hyundai

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Hyundai Santa Fe XRT Concept

Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe XRT Concept

Фото: Hyundai

Новинка построена на базе комплектации Calligraphy и отличается новыми колесными дисками с внедорожными покрышками, внешними багажными емкостями на задних стеклах, силовым багажником на крыше, креплениями для экшн-камер на кузове и другими аксессуарами.

О технических доработках Hyundai Santa Fe XRT не сообщается. Детальная информация о новинке должна быть раскрыта осенью 2023 года — ожидается, что южнокорейский автопроизводитель либо выпустит версию XRT, либо включит представленные на концепт-каре аксессуары в перечень фирменных опций.

Напомним, премьера нового Hyundai Santa Fe состоялась летом 2023 года. В Южной Корее продажи кроссовера начнутся летом 2023 года, в Европе и США кроссовер выйдет на рынок в первой половине 2024 года.

Максим Вершинин

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