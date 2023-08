Короли гостеприимства

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об интересных маршрутах для путешествий: о том, как сейчас развивается туризм в Армении, о новых направлениях и векторах развития, с недавнего времени появившихся в республике.

Полчаса из аэропорта Звартнотц по живописным дорогам после трехчасового перелета из Москвы — столько по времени занимает добраться до Еревана. Туризм — одна из активно развивающихся отраслей экономики страны, и этот вектор ее развития чудесным образом совпадает с хрестоматийным «чисто кавказским» гостеприимством, которое тут встречается буквально везде и в самом обаятельном его проявлении. В туризм активно вкладываются, а потому появляются такие проекты, как Seven Visions Resort By Dvin. Как и многие объекты местной инфраструктуры, отель был построен во времена СССР и был открыт после десяти лет перестроек и реноваций в октябре прошлого года. Преображение советского шика прошло успешно: шик остался и трансформировался в модный ар-деко с лакированными поверхностями, мрамором, мягкими, светлыми коврами, лаконичной мебелью, золотыми деталями в отделке помещений. Стиль понравился профессионалам индустрии — отель был заявлен в пяти номинациях туристической премии мира World Travel Awards 2023: Europe`s Leading Business Hotel, Luxury City Resort, New Hotel, Conference Hotel, Leading Hotel. Пока только номинации, но, учитывая масштабы изменений, вероятность победы явно велика. Итак, детали: в отеле (помимо номеров на 16 этажах и вертолетной площадки на 17-м) работают воздушный театр One & Only, ночной клуб с dinner show The Stage, есть открытый бассейн The Pool с видом на горы, бар Fragrance, ресторан Hayrik, банкетный зал Music Hall. В планах — открытие спа-центра площадью 7500 м, работы уже идут полным ходом: здесь будут бани и сауны с сухим и влажным паром, мягким жаром и различной температурой воздуха, закрытый бассейн, возможность заняться йогой или медитацией.

Создателям комплекса удалось придать местному колориту черты Лас-Вегаса — каждую среду в отеле можно стать участниками иммерсивного акробатического шоу One & Only — первого в регионе театра без сцены. Его участники актеры-акробаты — выходцы из известного Cirque Du Soleil, поэтому качество выполнения трюков исключительно высокое, а ряд элементов (как, например, номер с канатоходцем) по критериям проходят как уникальные и будут подаваться на экспертизу для занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Акробаты шоу работают без страховки буквально в нескольких метрах от зрителей — для такой подачи нужны смелость и опытность.

Район, в котором расположен отель, может стать стартовой точкой изучения Еревана: в нескольких минутах от него находится улица имени главного армянского художника Мартироса Сарьяна с музеями, бутиками и главной достопримечательностью города — каскадом, который можно встретить на всех туристических открытках. В пешей доступности и площадь Республики, Национальный академический театр оперы и балета, Музей Сергея Параджанова. Важная деталь: рестораны, гастрономические лавки и винные бутики тут являются чуть ли не определяющей частью культуры — кормят разнообразно и вкусно. Выбирать приходится, и часто: можно отправиться в итальянские рестораны (Extra Virgin, «Наполетана Армения»), попробовать японское (Tokyooo, «Ако Суши», Dragon Garden), но традиционная кухня все же в приоритете: от простых кафе до ресторанов высокой кухни. Любимый селебрити Dolmama (здесь бывали Майя Плисецкая, Шарль Азнавур, Ким Кардашьян и принц Чарльз), Ktoor, Hayrik, Barev Arev — куда бы вы ни отправились, заранее подготовьтесь к визиту: в армянские рестораны стоит приходить сильно голодными! Размеры порций, количество и подача блюд, качество ингредиентов, работа с ними местных шеф-поваров — все говорит о подъеме гастрокультуры в регионе.

Из Еревана можно уехать вглубь страны, чтобы как минимум сравнить климат и познакомиться с другими регионами — Дилижан, например, находится севернее, и местность там не только гористая, но и по климату более благоприятная по сравнению со столицей: не так жарко, и комфортно, что в свое время сделало этот район местом силы для восстановления людей с заболеваниями легочной системы. Сейчас Дилижан становится местом притяжения не только ценителей красоты и спокойствия и гармонии. Здесь находится и знаменитый колледж UWC Dilijan, в котором обучаются студенты из разных стран мира. Реализацией программы развития Дилижана занимается Impulse management company — развитие включает в себя не только улучшение туристической инфраструктуры, но и образовательные программы, благотворительные, социальные и экологические инициативы. Похожие проекты запущены также в городах Татев, Гюмри, Мегри и Ноемберян.

В поездке по стране стоит посмотреть озеро Севан, древние христианские храмы, посетить винные хозяйства и познакомиться с многолетними традициями виноделия (не только коньяком славна Армения) — все стоит записать себе в маршрутный лист и следовать ему не торопясь и с душой, как здесь принято.

Ирина Кириенко