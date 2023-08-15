В Самарской области из-за соревнований на одной из трасс ограничат движение

Движение транспорта будет временно ограничено на автодороге «Тольятти-Поволжский» в Ставропольском районе Самарской области с 8:00 до 16:00 (MSK+1) 22 и 23 августа текущего года. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение будет введено для обеспечения безопасности дорожного движения. Это будет связано с проведением в регионе gервенства РФ среди юношей 15-16 лет по велосипедному спорту.

На время ограничения на автодороге установят временные дорожные знаки. Ранее стало известно о том, что в центре Самары ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического марафона. Это произойдет в конце августа.

Георгий Портнов