В начальных школах и детских садах Благовещенска начнут учить китайский язык

В учебному году-2023/24 в начальных школах, прогимназиях и детских садах города Благовещенска начнут преподавать китайский язык. Как уточнили в администрации города, изучать китайский язык будут почти 1,5 тыс. детей.

«В прошлом году факультативные занятия по китайскому языку ввели в старших классах. Теперь к ним присоединится начальная школа и детские сады. Почти полторы тысячи юных благовещенцев будут изучать язык Поднебесной в новом учебном году»,— говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Речь идет о 1-х, 5-х, 10-х и 11-х классах городских школ, прогимназий и детских садах №4 и №28. За разработку образовательной программы отвечали учитель китайского языка школы №14 Наталья Курдюкова и доцент кафедры романо-германских и восточных языков, к.ф.н БГПУ Надежда Глазычева.

В июне 2022 года губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с генконсулом КНР в преддверии открытия движения по автомобильному мосту Благовещенск—Хэйхэ. Тогда господин Орлов сообщил, что спецкласс с глубоким изучением китайского языка есть только в одной школе Благовещенска, однако со следующего учебного года преподавать этот язык начнут во всех школах города.

Благовещенск граничит с районом Айхуэй китайского городского округа Хэйхэ. Города разделяет река Амур, через которую построили мост длиной 1284 м. Движение по мосту должно было начаться после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Официальное открытие моста состоялось 10 июня 2022 года.

Милена Костерева