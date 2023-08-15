Минпромторг предложил компенсировать эксплуатантам БПЛА стоимость летного часа

Минпромторг России предложил частично компенсировать стоимость летного часа эксплуатантам беспилотников вертолетного и самолетного типов. Проект постановления опубликован на официальном интернет-портале проектов правовых актов.

Как пояснили в Минпромторге, по проекту предусматривается компенсация до 95 тыс. руб. за один летный час. Размер компенсации будет зависеть от типа беспилотного аппарата. «Проект постановления подготовлен в рамках реализации поручений президента РФ по вопросам развития беспилотных авиационных систем»,— отметили в ведомстве (цитата по «Прайму»).

В разговоре с «Праймом» первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что благодаря компенсации число летных часов беспилотников вырастет до 720 в год для одного аппарата. «До 2026 года рассчитываем оказать поддержку в рамках этого механизма более чем 30 проектам»,— добавил он.

Накануне «Ъ» писал, что «Глори Эйр», партнер Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по производству беспилотников, пока не имеет своего производства. Компания импортирует китайские дроны и переоснащает их в том числе под военные нужды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники летят на форум».

Олеся Павленко