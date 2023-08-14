Беспилотники летят на форум

Как выяснил “Ъ”, партнер Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по производству беспилотников — «Глори Эйр» — пока не имеет своего производства. Компания занимается импортом китайских дронов и переоснащением их в том числе под военные нужды. «Глори Эйр» входит в транспортную компанию «ВР Логистик», которой до апреля 2022 года руководил троюродный брат президента РФ Александр Путин. Миноритарий «ВР Логистик» — бывший замглавы Минтранса и начальник управления «Т» в ФСБ Геннадий Мошков. Объявление о создании СП накануне форума «Армия-2023», полагают источники “Ъ”, связано со стремлением предприятия подключиться к гособоронзаказу в качестве партнера ОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

У компании «Глори Эйр», о создании совместного предприятия с которой 11 августа объявила ОАК, пока нет собственного производства. Как сообщили “Ъ” в ОАК, там рассчитывают, что «значительный опыт "Глори Эйр" в поставках беспилотников на рынок — это большое преимущество будущего проекта». Партнеры планируют совместную работу по линейке гражданских беспилотников самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 кг до 200 кг.

Планы по беспилотникам спецназначения, которыми также займется СП, «раскрывать преждевременно». На прошедшем в начале августа форуме «Архипелаг» в Новосибирске «Глори Эйр» презентовала в том числе дрон-камикадзе для атак воздушных и наземных объектов. «Убийца дронов», как указано на сайте, способен атаковать «в автоматическом режиме или по команде пилота» с расстояния 600 м.

Комментировать планы по военным беспилотникам отказался и гендиректор «Глори Эйр» Дмитрий Морозов. Он подтвердил “Ъ”, что у компании пока нет опыта собственного производства: «До текущего момента у нас не было такой возможности, инвестиции были ограниченны». На небольшой площадке на аэродроме Большое Грызлово (в Серпуховском районе Подмосковья) компания, по его словам, «доводит до ума и локализует импортируемые дроны». Господин Морозов добавил, что в первую очередь партнеры намерены развивать направление беспилотной грузодоставки и мониторинга (лесов, трубопроводов, ЛЭП и автомагистралей). Сейчас, согласно сайту компании, «Глори Эйр» предлагает в том числе промышленные и любительские дроны китайского производителя DJI, покинувшего рынок РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года убыточная с 2018 года «Глори Эйр» получила 5,4 млн руб. выручки. 1 июля компания попала под украинские санкции. «Глори Эйр» входит в более крупную транспортную компанию «ВР Логистик» с выручкой по итогам 2022 года в 911 млн руб. и прибылью в 18 млн. «ВР Логистик» выполнила девять госконтрактов, четыре из них — на поставку медицинских перчаток по заказу структур МВД. С 2021 по апрель 2022 года гендиректором компании был Александр Михайлович Путин, троюродный брат президента РФ.

Доля в 10% «ВР Логистик» принадлежит Геннадию Мошкову, бывшему замглавы Минтранса и экс-замглавы департамента экономической безопасности ФСБ, экс-начальнику управления «Т» (транспорт). Господин Мошков входил в состав совета директоров «Аэрофлота». Еще 90% акций «ВР Логистик» у кипрской VR Logistic Ltd.

Три источника “Ъ” связывают VR Logistic с гендиректором «Консорциума БАС» (СП «Почты России» и «Сколково Капитал») Денисом Барышниковым. С 2008 года тот возглавлял дочернюю структуру ОАК «Волгатехнопорт» — управляющую компанию ОЭЗ на базе аэропорта Ульяновск-Восточный. После того как в 2011 году ОАК избавилась от актива, господин Барышников стал директором ее филиала — ОАО ОЭЗ. Занимал руководящие посты в финансовом блоке авиаперевозчика «Волга-Днепр» и, по словам источника “Ъ”, «пытался продвигать там беспилотные проекты».

Еще один источник “Ъ” уточнил, что Денис Барышников не является бенефициаром «ВР Логистик», но «представляет интересы реальных инвесторов группы из крупнейших финансовых институтов РФ». Интересы инвесторов, по его словам, заключаются в сотрудничестве с крупным игроком в лице ОАК при участии компании, обладающей каналом поставок из Китая, что может позволить занять весомую долю беспилотного рынка РФ.

Сам Денис Барышников отрицает наличие актуальной связи с «ВР Логистик»: «Мы консультируем СП ОАК и "Глори Эйр" в качестве экспертной группы "Консорциума БАС" и рассматриваем возможность инвестировать в общий проект, но сейчас никакой аффилированности с "ВР Логистик" нет».

Собеседники “Ъ” объясняют объявление о создании СП главным образом стремлением «Глори Эйр» принять участие в гособоронзаказе под «флагом крупного и понятного государству поставщика (ОАК)» в преддверии форума «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа. Если экспортные ограничения Китая с 1 сентября не распространятся на критически важные комплектующие, то компания сможет продолжить отверточное производство, говорит один из собеседников “Ъ”.

У ОАК уже имеется опыт разработки крупных боевых беспилотников, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, упоминая С-70 «Охотник». В проработке у корпорации — проекты беспилотников вертикального взлета и посадки самолетного типа. У «Глори Эйр» есть линейка дронов меньшей размерности с отработанными совместно с Китаем технологиями. Идея в том, чтобы последовательно заместить китайские комплектующие «и построить широкую продуктовую линейку под любые задачи для внутреннего рынка и экспорта», считает господин Пантелеев. Возможность участия в выполнении госзаказа, по словам эксперта, «хороша с точки зрения запуска производства сразу в большом объеме», при этом ГОЗ не дает «сопоставимой с гражданским рынком рентабельности».

Айгуль Абдуллина