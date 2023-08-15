В Нижнем Тагиле с начала года число преступлений снизилось на 6,3%

За семь месяцев 2023 года число зарегистрированных преступлений в Нижнем Тагиле (Свердловская область) снизилось на 6,3%. Всего за этот период было совершено три тыс. преступлений. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» Нижнетагильского МУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным МВД, с начала года полицейские зарегистрировали около 67 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, что на 4,8% выше уровня прошлого года. Раскрываемость преступлений за семь месяцев составила 68,4%.

Напомним, по данным на январь 2023 года, в Свердловской области выявлено более 30 коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Полина Хабарова

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