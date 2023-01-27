В Свердловской области выросло число коррупционных преступлений

Полиция в Свердловской области зафиксировала резкое увеличение числа преступлений, связанных с коррупцией. В прошлом году, по сравнению с 2021-м, было выявлено на 19% больше взяточников и на 136% — фактов служебного подлога. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, за год силовики расследовали свыше 30,3 тыс. преступлений. «В результате предпринятых мер удалось снизить число убийств на 11,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 3,5%, в том числе повлекшим смерть потерпевших на 4,4%, разбоев на 24,2%, грабежей на 8,5%, краж всех видов на 2,5% — из них квартирных на 11,0% и краж транспортных средств на 11,3%»,— уточняет полковник Горелых.

Он добавил, что за год на 50,5% выросла эффективность раскрытия преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, — всего установлено 186 подозреваемых. На 20% выросла раскрываемость краж с банковских счетов — раскрыто 1,3 тыс. таких преступлений. Около 25% преступлений в региона связано с IT-сферой, каждый пятый пострадавший от мошенников — пенсионер.

По общей регистрации преступлений Свердловская область занимает восьмую строчку после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Челябинской, Ростовской областей и Республика Татарстан, рассказал Валерий Горелых.

В декабре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении директором регионального департамента противодействия коррупции Ильхама Ширалиева, возглавлявшего ведомство и в прежнем составе правительства региона.

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Катерина Якушева