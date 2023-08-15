«Режиссер на эту почти готовую киноисторию обязательно найдется»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассуждает о том, насколько правдива история о любовном треугольнике с участием композитора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала "Огонек" Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

Музей Сергея Рахманинова сегодня. Находится на углу Большой Ордынки и 2-го Кадашевского переулка. Хотя вряд ли даже в музее вам точно ответят на вопрос: «А что за любовный треугольник был в жизни великого композитора?» Тема появилась относительно недавно — вместе с откровениями его внука. Вот вам совсем вкратце…

Рахманинов после провала своей Первой симфонии лечился у психотерапевта и гипнотизера Владимира Даля, у которого была дочь по имени Лана. И Рахманинов не столько лечился, сколько крутил роман с этой «яркой красавицей-иудейкой». Ну а дальше просто кино! Всем выдающимся, что сделал в этой жизни музыкант и композитор, он обязан, оказывается, именно этой женщине — она вдохновляла, поднимала творческое либидо.

Во имя любви она пожертвовала собой. В том смысле, что отказалась от любимого. Именно она достала визы для побега Рахманинова с семьей из России, из революционного ада. Поставила крест на своем счастье ради жизни гения. И вот еще очень важно — белая сирень! Она проходит фоном через всю историю: сначала в России — потом в Штатах. С букетом белой сирени муза приходила на его концерты, и все сразу все понимали!

Постойте, а как же жена Рахманинова, на которой он, можно сказать, тайно женился (она была его кузиной), прожил с ней 40 лет душа в душу и обходиться без нее, по свидетельствам современников, никак не мог? Она тоже все понимала, отвечал внук Рахманинова. Более того, она и поведала ему, внуку, эту великую семейную тайну на смертном одре. И наказала никому не говорить, по крайней мере, еще лет 40…

Ну разве будет врать родной внук?! Поверили ведь самые просвещенные умы музыкального сообщества. Уверен, режиссер на эту почти готовую киноисторию еще обязательно найдется. Отыщется, несмотря на то, что девушка Лана вовсе не иудейка (род Далей скандинавского происхождения), и вообще на момент тех событий ей было лет 10, не больше. В общем, природа часто отдыхает не только на детях гениев, но и на их внуках. Хотя в данном случае, прошу прощения, потому что и тех, и других уже нет на свете.