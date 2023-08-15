Благоустройством Васильевского острова за 420 млн рублей займется «С-Индустрия»

Власти Санкт-Петербурга определили подрядчика для выполнения работ по благоустройству нескольких локаций в Василеостровском районе города в 2023 году. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на сумму 420,7 млн рублей будет подписан с компанией ООО «С-Индустрия».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет заменить плиточное покрытие, осуществить озеленение и смонтировать фонтан на территории между Морской набережной и ЗСД. На улице Кораблестроителей на участке ЗНОП под номером 2254 должна быть обустроена новая спортивная площадка. Также неподалеку на озелененном участке 2255 нужно обустроить детскую площадку. Все работы по благоустройству должны быть завершены до середины декабря этого года.

ООО «С-Индустрия» зарегистрировано в 2008 году в Петербурге. По данным системы СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — около 300 млн руб. В портфеле госзаказа компании значатся более 200 выигранных контрактов на общую сумму 7,7 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «С-Индустрия» также выиграла тендер на реконструкцию спортивного гребного центра «Знамя» на Крестовском острове за 2,7 млрд рублей.

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