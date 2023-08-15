СвЖД отремонтирует вокзал на станции Верхняя Салда

Свердловская железная дорога (СвЖД) начнет реконструкцию на станции Верхняя Салда (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, у здания вокзала будет восстановлен исторический облик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реконструкции станции Верхняя Салда в Свердловской области

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Проект реконструкции станции Верхняя Салда в Свердловской области

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

По данным СвЖД, вокзал будет комфортным и безопасным. В здании заменят кровлю, фасад, двери и окна, а также установят световые вывески с названием станции. В залах ожидания появятся удобные посадочные места с розетками для зарядки устройств. Вся инфраструктура будет адаптирована для маломобильных граждан.

Кроме того, будут модернизированы системы вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации. «Наружные работы планируется завершить осенью текущего года, внутренние и инженерные — в следующем. Привокзальная территория также будет благоустроена»,— сказано в сообщении. Также в здании вокзала планируется установить автобусные кассы.

Пассажирскую платформу удлинят до 130 м и расширят до трех м, а также уложат качественную гранитную плитку, установят новые ограждения и освещение, оборудуют сходы к зданию вокзала.

Напомним, ранее СвЖД завершила строительные работы на станции Соболиная в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). В рамках реконструкции там построили дополнительный станционный путь, смонтировали трансформаторные подстанции, уложили новые стрелочные переводы, выполнили примыкание подъездного пути к общей инфраструктуре, а также установили современное телекоммуникационное оборудование.

Полина Хабарова

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