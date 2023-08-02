СвЖД отремонтировала в ХМАО станцию Соболиная, которая ранее не работала 25 лет

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила строительные работы на станции Соболиная в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, теперь станция сможет обеспечивать потребности лесопромышленных предприятий на перевозку дополнительных объемов грузов.

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На Соболиной построили дополнительный станционный путь, смонтировали трансформаторные подстанции, уложили новые стрелочные переводы, выполнили примыкание подъездного пути к общей инфраструктуре, а также установили современное телекоммуникационное оборудование.

Кроме того, на станции внедрили современную систему управления движением поездов, в которую входят сигнализации, централизации и блокировки. «Это позволит организовать управление поездной и маневровой работой удаленно с контролем процессов в режиме реального времени»,— сказано в сообщении.

Напомним, станция Соболиная была законсервирована в 1998 году в период экономического спада в городе Советский. Ее работу возобновили в марте 2023 года. Тогда в СвЖД сообщили, что ввод в эксплуатацию обновленной железнодорожной инфраструктуры станции позволит увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год.

Полина Хабарова

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