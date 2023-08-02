СвЖД отремонтировала в ХМАО станцию Соболиная, которая ранее не работала 25 лет

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила строительные работы на станции Соболиная в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, теперь станция сможет обеспечивать потребности лесопромышленных предприятий на перевозку дополнительных объемов грузов.
На Соболиной построили дополнительный станционный путь, смонтировали трансформаторные подстанции, уложили новые стрелочные переводы, выполнили примыкание подъездного пути к общей инфраструктуре, а также установили современное телекоммуникационное оборудование.
Кроме того, на станции внедрили современную систему управления движением поездов, в которую входят сигнализации, централизации и блокировки. «Это позволит организовать управление поездной и маневровой работой удаленно с контролем процессов в режиме реального времени»,— сказано в сообщении.
Напомним, станция Соболиная была законсервирована в 1998 году в период экономического спада в городе Советский. Ее работу возобновили в марте 2023 года. Тогда в СвЖД сообщили, что ввод в эксплуатацию обновленной железнодорожной инфраструктуры станции позволит увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год.