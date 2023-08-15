Lamborghini показала тизер электрического концепт-кара

Компания Lamborghini показала тизер нового концепт-кар, по мотивам которого будет сделан первый серийный электромобиль марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lamborghini Фото: Lamborghini

«Скоро будет представлено что-то новое и по-настоящему захватывающее», — анонсировала новинку марка. Заявлено, что речь идет об электромобиле, который, согласно плану развития Direzione Cor Tauri, станет серийным к 2030 году.

Ранее Lamborghini уже анонсировала модель с электрической силовой установкой и четырехместным салоном. Никакой другой информации о грядущей новинке не приводится, но заявлено, что речь идет об автомобилей класса «гран-туризмо».

Новый прототип будет официально представлен публике в рамках мероприятия Monterey Car Week в США. Премьера концепт-кара Lamborghini запланирована на 18 августа.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK