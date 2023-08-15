UBS выплатит властям США $1,44 млрд по делу об ипотечных кредитах

UBS объявил, что достиг соглашения с Министерством юстиции США об урегулировании всех гражданских исков, связанных с выпуском, андеррайтингом и продажей ценных бумаг, обеспеченных ипотекой на жилье, в 2006–2007 годах. Банк выплатит властям $1,44 млрд, что никак не отразится на текущей деятельности компании, так как эти средства уже давно были заложены в бюджете как возможные убытки по судебным тяжбам.

Дело против UBS было заведено Министерством юстиции США в 2018 году. Оно касается деятельности банка в преддверии мирового финансового кризиса. Власти сочли, что швейцарский банк осознавал ненадежность высокорискованных ипотечных кредитов, однако «сознательно и неоднократно» делал ложные и мошеннические заявления инвесторам о предоставляемых им кредитах ради получения выгоды.

Такое поведение UBS и других банков привело в итоге к мировому финансовому кризису в 2008 году. Сам UBS тогда в результате был вынужден списать ипотечные активы на десятки миллиардов долларов и сократить тысячи сотрудников.

По данным Минюста, властям США удалось добиться компенсационных выплат от 19 банков и финансовых организаций на общую сумму более $36 млрд в рамках разбирательств вокруг торговли высокорискованными ценными бумагами, обеспеченными жильем. Самый крупный штраф в 2014 году заплатил Bank of America — $16,65 млрд.

Кирилл Сарханянц