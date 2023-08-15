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Глава Удмуртии выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Дагестане

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил слова соболезнования семьям и близким погибших при взрыве в Махачкале. Скорейшее выздоровления пострадавшим он пожелал в своих соцсетях.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Печальные новости приходят из Дагестана. Удмуртия искренне соболезнует родным и близким погибших в Махачкале»,— написал глава региона.


Напомним, на автозаправке на выезде из Махачкалы 14 августа произошел взрыв. Пожар охватил площадь 600 кв. м, его тушили четыре часа. Число погибших выросло до 35 человек, известно про 80 раненых. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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