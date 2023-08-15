Аксенов: в Крыму не будет курортного сбора до конца СВО

Вопрос курортного сбора для Крыма не актуален до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

«Необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование»,— отметил глава республики.

Господин Аксенов отметил, что в регионе ожидают итогов работы туротрасли по окончании летнего сезона, чтобы проработать дальнейшие меры поддержки отельеров.

В Краснодарском крае, напротив, приняли решение о расширении территорий действия курортного сбора. Так, 10 августа министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края предложило включить в эксперимент Туапсе, поселки Мостовской, Псебай и станицу Ярославскую Мостовского района.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram