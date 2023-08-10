В Туапсе и трех поселениях Мостовского района планируют ввести курортный сбор

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края посчитало целесообразным включить еще несколько муниципалитетов Кубани в эксперимент по внедрению курортного сбора, соответствующий документ опубликован на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мостовской район

Фото: gdekartinki.ru Мостовской район

Фото: gdekartinki.ru

В частности, курортный сбор планируется ввести в Туапсе, а также в п. Мостовском, п. Псебае и в ст. Ярославская Мостовского района. Отделу сопровождения неналоговых платежей министерства поручено подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в соответствующий закон Краснодарского края. Планируется, что сбор начнут внедрять с 1 января 2024 года.

По данным на 1 июня 2023 года, поступления от курортного сбора в регионе составили почти 211 млн руб., а до конца года планируется собрать не менее 605 млн руб. В 2022 году с туристов собрали 747 млн руб. Из них 714 млн руб. муниципалитеты освоили. В частности, на эти деньги в Сочи был благоустроен сквер им. Бестужева-Марлинского и парк им. Фрунзе, в Геленджике отремонтирован светомузыкальный фонтан, в Джубге благоустроен парк, несколько новых арт-объектов установлено в Горячем Ключе.

Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал на Кубани в 2018 году. Сейчас в нем участвуют Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, несколько муниципалитетов Туапсинского (Джубга, Небуг, Новомихайловское, Шепси и Тенгинка) и Ейского районов (Ейск и Должанская). С первого января 2022 года курортный сбор установлен в размере 50 руб. с человека в Сочи и 30 руб. — на остальных территориях эксперимента.

Андрей Ульченко

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