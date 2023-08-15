Восемь детей из детского лагеря Кузбасса госпитализировали с вирусной инфекцией

В Кемеровской области организована проверка региональным СК РФ по факту госпитализации нескольких детей с признаками вирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, всего в лагере в этот момент находилось 162 ребенка. По данным источника «Ъ-Сибирь», было госпитализировано восемь детей.

Предварительно установлено, с 3 по 4 августа пострадавшие обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Уточняется, что всем госпитализированным оказана медицинская помощь. Состояние детей удовлетворительное, они выписаны из медучреждения.

В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание лишение свободы до двух лет).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, Роспотребнадзор Республики Алтай заявил, что причиной заражения в детском лагере «Горный орленок» мог стать кишечный иерсиниоз. С 26 по 29 июля к медицинским работникам обратилось 67 детей с признаками кишечного заболевания. По факту произошедшего было возбужден уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

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