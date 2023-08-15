В Кузоватово проведут проверку из-за сжигания отходов переработки подсолнечника

Инспекторы эконадзора готовы выехать с внеплановой проверкой элеватора в Кузоватово. Основанием для этого стало сжигание отходов от переработки подсолнечника. Об этом сообщает правительство Ульяновской области со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

Фото: Правительство Ульяновской области

«Установлено, что данный элеватор не состоит на учете как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Также информация будет направлена в полицию Кузоватовского района для составления протокола об административном правонарушении»,— говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты профильного министерства ожидают согласования Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры. После этого будет проведена проверка.

Ранее стартовала рекультивация закрытого мусорного полигона в Ульяновской области. Он находится в Чердаклинском районе.

Георгий Портнов