Стартовала рекультивация закрытого мусорного полигона в Ульяновской области

Рекультивация закрытого мусорного полигона началась в Чердаклинском районе Ульяновской области. Объект находится в районе села Красный Яр. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«В настоящее время проводится пересыпка отходов. Планируется, что все работы будут завершены в конце 2023 года»,— говорится в сообщении.

Предполагается, что через три года бывший полигон ТБО «будет выглядеть как естественный холм». Ранее объект включили в проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Ранее стало известно о том, что в Ульяновской области ликвидируют девять опасных для экологии свалок. Проекты ликвидации подготовлены по шести объектам, в настоящее время они проходят государственную экологическую экспертизу.

Георгий Портнов