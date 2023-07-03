Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стартовала рекультивация закрытого мусорного полигона в Ульяновской области

Рекультивация закрытого мусорного полигона началась в Чердаклинском районе Ульяновской области. Объект находится в районе села Красный Яр. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«В настоящее время проводится пересыпка отходов. Планируется, что все работы будут завершены в конце 2023 года»,— говорится в сообщении.

Предполагается, что через три года бывший полигон ТБО «будет выглядеть как естественный холм». Ранее объект включили в проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Ранее стало известно о том, что в Ульяновской области ликвидируют девять опасных для экологии свалок. Проекты ликвидации подготовлены по шести объектам, в настоящее время они проходят государственную экологическую экспертизу.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...