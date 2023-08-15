В Екатеринбурге стоимость проезда на автобусе №043 может снизиться на 67 рублей

В Екатеринбурге оплата проезда на автобусе №043 может снизиться со 100 руб. до 33 руб. Решение будет принято на конкурсе обслуживания маршрута. Такой ответ дала городская администрация после обращения депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских («Единая Россия»). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Перевозки на маршруте №043 «Ж/Д вокзал — поселок Северка» осуществляются по нерегулируемому тарифу. Он установлен с момента размещения реестра маршрутов на официальном портале города в 2016 году. Как уточнили в сообщении, согласно федеральному закону п. 18 ч. 1 ст. 39 №220-ФЗ, осуществляя перевозки на регулярных маршрутах с нерегулируемым тарифом, перевозчик может устанавливать стоимость оплаты сам.

«Перевозка пассажиров по автобусному маршруту №043 осуществляется по тарифу, установленному перевозчиком, без предоставления льгот по проезду, что не противоречит требованиям федерального закона №220-ФЗ»,— сказано в сообщении администрации.

По данным администрации, на открытом конкурсе, который состоится в четвертом квартале года, будет представлен автобусный маршрут №043. По результатам конкурса он может стать регулируемым.

Напомним, в мае транспортные компании Екатеринбурга предложили поднять стоимость проезда в общественном транспорте при наличном расчете до 40-45 руб. С такой инициативой они обратили к полпреду в УрФО Владимиру Якушеву.

Полина Хабарова

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