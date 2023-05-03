В Екатеринбурге перевозчики предложили поднять стоимость проезда до 45 рублей

Транспортные компании Екатеринбурга предложили поднять стоимость проезда в общественном транспорте при наличном расчете до 40-45 руб. По данным источника Е1.ru, с такой инициативой они обратили к полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. По мнению перевозчиков, это будет стимулировать пассажиров переходить на оплату проездными или банковским картами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Они также предложили ввести проездной стоимостью в 500–520 руб. для пенсионеров без ограничений поездок в период с 09:00 до 16:00. Стоимость безлимитного проездного должна составлять 1 тыс. руб. Для остальных категорий граждан транспортные компании предлагают сделать однодневный проездной на 10 поездок за 200-250 руб.

Перевозчики также просят повысить штрафы за безбилетный проезд с 200 до 1,5 тыс. руб.

Частные транспортные компании также просят дать им в управление, аренду или под выкуп большие газовые автобусы, которые принадлежат городу.

Обращение к полпреду связано с убыточностью перевозки пассажиров в Екатеринбурге, где, с учетом льгот, пассажиры в среднем платят за проезд 26 руб. На фоне этого в городе есть убыточные маршруты. А в целом коммерческие перевозчики, по их подсчетам, в 2022 году не досчитались 1 млрд руб.

Напомним, в конце февраля стоимость проезда в Екатеринбурге выросла до 33 руб. Власти объясняют повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37-40 руб. в наземном транспорте, и до 39 руб. – в метро. Позже городские власти заявили, что стоимость проезда будет расти ежегодно.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте