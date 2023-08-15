Доходный дом Антоновой в Петербурге признали региональным памятником

«Доходный дом А.А. Антоновой» на Большом проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Дом был возведен в 1912-1913 годах по проекту архитектора Василия Шауба для жены потомственного почётного гражданина Анастасии Антоновой. Фасады здания выполнены в стиле модернизированной неоклассики, декорированы ионическими колонками с обелисками и рустованными пилястрами.

В начале ХХ века в доме жил академик АН СССР, основатель и первый директор Палеонтологического института АН СССР Алексей Борисяк. Также в здании в разное время находились кинеткатры: «Люкс», «Труд», «Хроника» и «Свет». В настоящее время дом является жилым.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Доходный дом Никонова в Петроградском районе признали региональным памятником.

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